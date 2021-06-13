Создать HTML5 баннер для Google Adwords

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Закрыт3 заявки470 просмотров

Необходимо создать анимированный HTML5 баннер в трех размерах для Google Adwords. (300 × 50, 320 × 50 и 320 × 100)

Для чего: для продвижения игры Sci Fi Tower Defense Offline Game. Module TD на мобильных устройствах.

Для кого: основные силы по продвижению и рекламе ориентированы на США и англоговорящие страны, любителей стратегий tower

defense всех возрастов.

Имеющиеся файлы: заставка с тремя персонажами и названием игры в формате psd, логотип разработчика, видеонарезка, скриншоты из игры и отдельно вырезанные

пушки.

Пожелания к графическому исполнению: можно анимировать персонажей и пушки,

показать меню улучшений или другое по вдохновению исполнителя.

В последней сцене баннера должна быть вставлена фраза Call to action: “Defend your base!”, “Play now!”, “Get free!” или другое со ссылкой на приложение в Google Play.

Требования к HTML5 баннеров: https://support.google.com/google-ads/answer/1722096

Короткое видео о чем игра: https://www.youtube.com/watch?v=Mrx8lLCLkv4

Cсылка на игру: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gg.moduleTd&hl=en-US&gl=us

Google AdsHTML
4 года назад
stanko
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