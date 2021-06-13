Добрый день! Нужно сделать шаблон для инстаграма и вконтакте. У меня уже есть в jpg. Но нужно сделать приближенный в psd.
Создать HTML5 баннер для Google Adwords
Необходимо создать анимированный HTML5 баннер в трех размерах для Google Adwords. (300 × 50, 320 × 50 и 320 × 100)
Для чего: для продвижения игры Sci Fi Tower Defense Offline Game. Module TD на мобильных устройствах.
Для кого: основные силы по продвижению и рекламе ориентированы на США и англоговорящие страны, любителей стратегий tower
defense всех возрастов.
Имеющиеся файлы: заставка с тремя персонажами и названием игры в формате psd, логотип разработчика, видеонарезка, скриншоты из игры и отдельно вырезанные
пушки.
Пожелания к графическому исполнению: можно анимировать персонажей и пушки,
показать меню улучшений или другое по вдохновению исполнителя.
В последней сцене баннера должна быть вставлена фраза Call to action: “Defend your base!”, “Play now!”, “Get free!” или другое со ссылкой на приложение в Google Play.
Требования к HTML5 баннеров: https://support.google.com/google-ads/answer/1722096
Короткое видео о чем игра: https://www.youtube.com/watch?v=Mrx8lLCLkv4
Cсылка на игру: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gg.moduleTd&hl=en-US&gl=us
Заявки фрилансеров
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