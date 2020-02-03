CapJeka

Евгений Захаров CapJeka

 
23 годаУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеоблогер, творческая личность и просто ответственный человек (Смотри дополнительную информацию)

РЕЗЮМЕ

Личная информация + контакты:

ФИО: Захаров Евгений Вячеславович

Номер телефона: 0954696133

E-Mail Адрес: [email protected]

Образование:

2006 - 2017: Красноградская гимназия "Гранд"

2017 - настоящее время: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Опыт:

Май 2018 - май 2019: модератор, который занимается продвижением официальной страницы города Красноград "RedGradGram" в Инстаграмм (увеличение аудитории с 3000 до 9000 при общей населенности города в

20900 человек)

Август 2017 - настоящее время: молодежный деятель,организатор молодежных мероприятий, представитель молодежной организации RedHub

Языки:

Украинский, Русский, Английский (Pre-Intermediate)

Другиенавыки:

Видеосъемка клипов / рекламы / видео развлекательного характера для Ютуб и Инстаграмм

Написание сценариев

Профессиональный монтаж

Проектное мышление, умение четко составлять контент-план

Умение четко излагать информацию публично

Отлично нахожу общий язык

Создание превью через Adobe Photoshop

Создание собственных принтов для футболок

Небольшой опыт продаж через Инстаграмм страницу своего мерча

Дополнительная информация:

Сертификат YEP! Starter - подтверждает прохождение комплекса тренингов, направленных на обучение составлению бизнес плана, нахождение целевой аудитории и работы с инвесторами.

Сертификат SpeakOut - прохождение недельного мероприятия,направленного на коммуникацию с носителями иностранного языка.

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
mrmoose
Рамиль 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Нарезка коротких роликов (начальный уровень)
Выполнил все в срок, учел правки.
Максимально детально расписывают ТЗ, что невероятно облегчает понимание, что именно нужно сделать. Если все-таки что-то остается непонятно, то можно связаться, как здесь, так и есть возможность перейти в другой более удобный месенджер и получать ответы по ТЗ практически мгновенно. Оплачивают все в срок таким способом оплаты, который удобен именно тебе. Без раздумий рекомендую!
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