РЕЗЮМЕ
Личная информация + контакты:
ФИО: Захаров Евгений Вячеславович
Номер телефона: 0954696133
E-Mail Адрес: [email protected]
Образование:
2006 - 2017: Красноградская гимназия "Гранд"
2017 - настоящее время: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Опыт:
Май 2018 - май 2019: модератор, который занимается продвижением официальной страницы города Красноград "RedGradGram" в Инстаграмм (увеличение аудитории с 3000 до 9000 при общей населенности города в
20900 человек)
Август 2017 - настоящее время: молодежный деятель,организатор молодежных мероприятий, представитель молодежной организации RedHub
Языки:
Украинский, Русский, Английский (Pre-Intermediate)
Другиенавыки:
Видеосъемка клипов / рекламы / видео развлекательного характера для Ютуб и Инстаграмм
Написание сценариев
Профессиональный монтаж
Проектное мышление, умение четко составлять контент-план
Умение четко излагать информацию публично
Отлично нахожу общий язык
Создание превью через Adobe Photoshop
Создание собственных принтов для футболок
Небольшой опыт продаж через Инстаграмм страницу своего мерча
Дополнительная информация:
Сертификат YEP! Starter - подтверждает прохождение комплекса тренингов, направленных на обучение составлению бизнес плана, нахождение целевой аудитории и работы с инвесторами.
Сертификат SpeakOut - прохождение недельного мероприятия,направленного на коммуникацию с носителями иностранного языка.
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