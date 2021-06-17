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Баннеры для привлечения соискателей
Задача – реализовать 2 баннера, включая:
- Первоначальный концепт с учётом условий
- Дизайн
- Копирайтинг
- Подготовка итоговых файлов, с учётом технических требований
Дизайн и копирайтинг – полностью на ваше усмотрение. Использовать графику с бесплатных стоков нельзя. Можно использовать графику с платных стоков, но нельзя вставлять её как главный элемент баннера
Баннер 1 – вертикальный
- Предлагает откликнуться на вакансию Аналитика в геймдев
- Обязательные элементы: логотип, кнопка «Join us»
- Размер - 300х500px
- Формат - .jpeg, .psd
- Вес итогового файла не более 1мб
- Предлагает ознакомиться с нашими вакансиями и ведёт на список открытых вакансий.
- Копирайтинг на ваше усмотрение, из обязательных элементов: логотип и призыв к действию
- Размер - 754х90px
- Формат - .jpeg, .psd
- Вес итогового файла не более 1мб
Заявки фрилансеров
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