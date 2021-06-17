Баннеры для привлечения соискателей

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт22 заявки792 просмотра

Задача – реализовать 2 баннера, включая:

  • Первоначальный концепт с учётом условий
  • Дизайн
  • Копирайтинг
  • Подготовка итоговых файлов, с учётом технических требований
Цель баннеров – обратить внимание перспективных специалистов на вакансии игровой студии ZAVOD Games.

Дизайн и копирайтинг – полностью на ваше усмотрение. Использовать графику с бесплатных стоков нельзя. Можно использовать графику с платных стоков, но нельзя вставлять её как главный элемент баннера

Баннер 1 – вертикальный

  • Предлагает откликнуться на вакансию Аналитика в геймдев
  • Обязательные элементы: логотип, кнопка «Join us»
  • Размер - 300х500px
  • Формат - .jpeg, .psd
  • Вес итогового файла не более 1мб
Баннер 2 – горизонтальный

  • Предлагает ознакомиться с нашими вакансиями и ведёт на список открытых вакансий.
  • Копирайтинг на ваше усмотрение, из обязательных элементов: логотип и призыв к действию
  • Размер - 754х90px
  • Формат - .jpeg, .psd
  • Вес итогового файла не более 1мб
4 года назад
ZavodGames
Елизавета 
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Заявки фрилансеров

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