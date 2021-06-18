Задача – реализовать 2 баннера, включая: Первоначальный концепт с учётом условийДизайнКопирайтингПодготовка итоговых файлов, с учётом технических требованийЦель баннеров – обратить внимание перспективных специалистов на вакансии игровой студии ZAVOD Games. Дизайн ...
Создание иллюстрации для сайта
Добрый вечер. Очень срочная задача, есть сайт https://www.figma.com/file/ONYXoC2RDOWhJrKvDghhMx/Main-page?node-id=0:1
Нужно разработать дизайн иллюстраций главного баннера и услуг. Есть готовые (прикрепил во вложение), но заказчику не нравиться (грубые, недоработанные)
Суть задачи - нужно либо доработать имеющие, либо разработать свой вариант.
Это может быть отрисованная иллюстрация, либо же комбинированная с фото
Примечание: компания в IT сфере, поэтому приветствуется все, что связанно с Digital.
Темы указаны тоже в фигме.
Размеры можно взять из ссылки на фигму. Также там есть цветовая палитра. Ее следует соблюдать. Рефы тоже прикрепил, это пожелание, а не конечный вариант
ВАЖНО! Мы ищем генератора идеи, который может масштабировать ее на весь сайт. Выбираем человека на отрисовку 100 иллюстраций, сейчас нужно 7.
Заявки фрилансеров
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