Создание иллюстрации для сайта

Добрый вечер. Очень срочная задача, есть сайт https://www.figma.com/file/ONYXoC2RDOWhJrKvDghhMx/Main-page?node-id=0:1

Нужно разработать дизайн иллюстраций главного баннера и услуг. Есть готовые (прикрепил во вложение), но заказчику не нравиться (грубые, недоработанные)

Суть задачи - нужно либо доработать имеющие, либо разработать свой вариант.

Это может быть отрисованная иллюстрация, либо же комбинированная с фото

Примечание: компания в IT сфере, поэтому приветствуется все, что связанно с Digital.

Темы указаны тоже в фигме.

Размеры можно взять из ссылки на фигму. Также там есть цветовая палитра. Ее следует соблюдать. Рефы тоже прикрепил, это пожелание, а не конечный вариант

ВАЖНО! Мы ищем генератора идеи, который может масштабировать ее на весь сайт. Выбираем человека на отрисовку 100 иллюстраций, сейчас нужно 7.