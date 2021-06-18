Создание иллюстрации для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок572 просмотра

Добрый вечер. Очень срочная задача, есть сайт https://www.figma.com/file/ONYXoC2RDOWhJrKvDghhMx/Main-page?node-id=0:1

Нужно разработать дизайн иллюстраций главного баннера и услуг. Есть готовые (прикрепил во вложение), но заказчику не нравиться (грубые, недоработанные)

Суть задачи - нужно либо доработать имеющие, либо разработать свой вариант.

Это может быть отрисованная иллюстрация, либо же комбинированная с фото

Примечание: компания в IT сфере, поэтому приветствуется все, что связанно с Digital.

Темы указаны тоже в фигме.

Размеры можно взять из ссылки на фигму. Также там есть цветовая палитра. Ее следует соблюдать. Рефы тоже прикрепил, это пожелание, а не конечный вариант

ВАЖНО! Мы ищем генератора идеи, который может масштабировать ее на весь сайт. Выбираем человека на отрисовку 100 иллюстраций, сейчас нужно 7.

FigmaNode.js
4 года назад
guest_16239651692093
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Арсен
 
47 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
#1
Баннеры
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Виталий
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
134 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Баннеры для привлечения соискателей

    $300

    Задача – реализовать 2 баннера, включая: Первоначальный концепт с учётом условийДизайнКопирайтингПодготовка итоговых файлов, с учётом технических требованийЦель баннеров – обратить внимание перспективных специалистов на вакансии игровой студии ZAVOD Games. Дизайн ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать посты для instagram

    Красиво каждый пост отрисовать на инстаграм типо баннеров бюджет 500-1000₽ На 9 постов. каждый пост в одной цветовой гамме (стиле) каждый пост будем согласовывать в группе ватсап кто свободен и может ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать шалон для соц сетей

    $10

    Добрый день! Нужно сделать шаблон для инстаграма и вконтакте.  У меня уже есть в jpg. Но нужно сделать приближенный в psd.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Корректировки по баyнеру

    $10

    Всем привет нужно внести корректировки в баннер в формате psd. В эту область https://prnt.sc/15gveho надо добавить проценты на которые падает логотип и разбивает их, вы нужно добавить кошелек в который залетают много долларов, Все должно ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    4 года назад