Задача – реализовать 2 баннера, включая: Первоначальный концепт с учётом условийДизайнКопирайтингПодготовка итоговых файлов, с учётом технических требованийЦель баннеров – обратить внимание перспективных специалистов на вакансии игровой студии ZAVOD Games. Дизайн ...
Нарисовать посты для instagram
Красиво каждый пост отрисовать на инстаграм
типо баннеров
бюджет 500-1000₽ На 9 постов.
каждый пост в одной цветовой гамме (стиле) каждый пост будем согласовывать в группе ватсап
кто свободен и может работать пишите в телеграм, отправляйте пожалуйста ваши работы, ссылку на биржу. Спасибо
Заявки фрилансеров
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