Нарисовать посты для instagram

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Закрыт19 заявок574 просмотра

Красиво каждый пост отрисовать на инстаграм

типо баннеров

бюджет 500-1000₽ На 9 постов.

каждый пост в одной цветовой гамме (стиле) каждый пост будем согласовывать в группе ватсап

кто свободен и может работать пишите в телеграм, отправляйте пожалуйста ваши работы, ссылку на биржу. Спасибо 

4 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
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Был
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