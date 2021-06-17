Нарисовать посты для instagram

Красиво каждый пост отрисовать на инстаграм

типо баннеров

бюджет 500-1000₽ На 9 постов.

каждый пост в одной цветовой гамме (стиле) каждый пост будем согласовывать в группе ватсап

кто свободен и может работать пишите в телеграм, отправляйте пожалуйста ваши работы, ссылку на биржу. Спасибо