Разработка HTML5 баннеров

Здравствуйте,

Дорогое сообщество. Мне нужно создать около 15 типов баннеров. Типов баннеров - имею введу не разные размеры или наполнение - а разные типы форматов. В основном это Rich media formats - анимация/анимация+статика/статика + гугл карта и другие. У меня есть preview как они должны выглядеть и к некоторым из них спецификация. Задача в том что их нужно создавать их в Google Web Designer в формате HTML5 так сказать как "шаблоны" чтобы можно было потом подставлять там картинки и так их использовать.

Также нужно будет специалист с которым можно будет сотрудничать на постоянной основе удавленной работы. А именно адаптировать выше упомянутые баннеры к материалам клиента. То есть создавать баннер на основание шаблона и картинок клиента.

Но разработка банеров и подальше их обслуживание могут быть как отдельных два проекта.

Кого заинтересовало, прошу писать - скину preview баннеров.

Рад буду сотрудничеству и жду от Ваших сообщений.

С ув, Гриша