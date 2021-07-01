Задача – реализовать 2 баннера, включая: Первоначальный концепт с учётом условийДизайнКопирайтингПодготовка итоговых файлов, с учётом технических требованийЦель баннеров – обратить внимание перспективных специалистов на вакансии игровой студии ZAVOD Games. Дизайн ...
Банеры для интернет магазина СпортПик
Нужно 5 банеров для Сайта www.sportpik.net
1. Синтетический лёд. https://sportpik.net/igrovie_vidy_sporta/hokkey/iskusstevnniy-led
2. Спортивная сетка. (Заградительная сетка) https://sportpik.net/zagraditelnie_setki
3. Хоккейные ворота. https://sportpik.net/igrovie_vidy_sporta/hokkey/vorota_hokkey/vorota-hokkeynie-razbornie-art-h-1498
4. Товары для фитнеса. Можно целиком что-то придумать. https://sportpik.net/inventar_dlya_fitnesa_yogi_i_pilatesa
5. Мячи футбольные Select
https://sportpik.net/igrovie_vidy_sporta/futbol/myachi_futbol?page=3&bfilter=m0:12
Что вы думаете по поводу каждого банера? Хотим видеть ваши мысли как это можно реализовать.
Хотим видеть больше живых фотографий. Так же добавить ко всем банерам логотип нашего магазина.
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