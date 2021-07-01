Банеры для интернет магазина СпортПик

Нужно 5 банеров для Сайта www.sportpik.net

1. Синтетический лёд. https://sportpik.net/igrovie_vidy_sporta/hokkey/iskusstevnniy-led

2. Спортивная сетка. (Заградительная сетка) https://sportpik.net/zagraditelnie_setki

3. Хоккейные ворота. https://sportpik.net/igrovie_vidy_sporta/hokkey/vorota_hokkey/vorota-hokkeynie-razbornie-art-h-1498

4. Товары для фитнеса. Можно целиком что-то придумать. https://sportpik.net/inventar_dlya_fitnesa_yogi_i_pilatesa

5. Мячи футбольные Select

https://sportpik.net/igrovie_vidy_sporta/futbol/myachi_futbol?page=3&bfilter=m0:12

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