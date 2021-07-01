Банеры для интернет магазина СпортПик

$48
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка117 просмотров

Нужно 5 банеров для Сайта www.sportpik.net

1. Синтетический лёд. https://sportpik.net/igrovie_vidy_sporta/hokkey/iskusstevnniy-led 

2. Спортивная сетка. (Заградительная сетка) https://sportpik.net/zagraditelnie_setki

3. Хоккейные ворота. https://sportpik.net/igrovie_vidy_sporta/hokkey/vorota_hokkey/vorota-hokkeynie-razbornie-art-h-1498

4. Товары для фитнеса. Можно целиком что-то придумать. https://sportpik.net/inventar_dlya_fitnesa_yogi_i_pilatesa

5. Мячи футбольные Select

https://sportpik.net/igrovie_vidy_sporta/futbol/myachi_futbol?page=3&bfilter=m0:12

Что вы думаете по поводу каждого банера? Хотим видеть ваши мысли как это можно реализовать.

Хотим видеть больше живых фотографий. Так же добавить ко всем банерам логотип нашего магазина. 

4 года назад
guest_15707430723583
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
4 года назад
$48
2 дня
Escrow
Все прошло хорошо.
Все хорошо. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Баннеры для привлечения соискателей

    $300

    Задача – реализовать 2 баннера, включая: Первоначальный концепт с учётом условийДизайнКопирайтингПодготовка итоговых файлов, с учётом технических требованийЦель баннеров – обратить внимание перспективных специалистов на вакансии игровой студии ZAVOD Games. Дизайн ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Карточка товара для Wildberries

    Ищу дизайнера для Wildberries. Ранее я сам делал все креативы, но теперь на проектную занятость ищу себе замену. 90% контента для карточек я собираю в Интернете, редко делаю контент самостоятельно. Вместе с ответом ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннер для сайта

    Нужно создать баннер для главной страницы сайта. Тема:солнцезащитные очки.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание иллюстрации для сайта

    $100

    Добрый вечер. Очень срочная задача, есть сайт https://www.figma.com/file/ONYXoC2RDOWhJrKvDghhMx/Main-page?node-id=0:1 Нужно разработать дизайн иллюстраций главного баннера и услуг. Есть готовые (прикрепил во вложение), но заказчику не нравиться (грубые, недоработанные) Суть задачи - нужно либо доработать ...

    FigmaNode.js
    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать посты для instagram

    Красиво каждый пост отрисовать на инстаграм типо баннеров бюджет 500-1000₽ На 9 постов. каждый пост в одной цветовой гамме (стиле) каждый пост будем согласовывать в группе ватсап кто свободен и может ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    4 года назад