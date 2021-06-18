Задача – реализовать 2 баннера, включая: Первоначальный концепт с учётом условийДизайнКопирайтингПодготовка итоговых файлов, с учётом технических требованийЦель баннеров – обратить внимание перспективных специалистов на вакансии игровой студии ZAVOD Games. Дизайн ...
Создание баннеров для сайтов
Необходимо создать 3 баннера под одну стилистку -https://winekeys.ru/
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