Задача – реализовать 2 баннера, включая: Первоначальный концепт с учётом условийДизайнКопирайтингПодготовка итоговых файлов, с учётом технических требованийЦель баннеров – обратить внимание перспективных специалистов на вакансии игровой студии ZAVOD Games. Дизайн ...
Карточка товара для Wildberries
Ищу дизайнера для Wildberries.
Ранее я сам делал все креативы, но теперь на проектную занятость ищу себе замену. 90% контента для карточек я собираю в Интернете, редко делаю контент самостоятельно.
Вместе с ответом отправьте, пожалуйста, своё портфолио.
Цена за 1 изображение = 250 - 350. В карточке, в среднем, 5 - 6 изображений
Если можете сделать так же или лучше, чем на прикрепленных изображениях, смело отзывайтесь! Буду рад
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