Карточка товара для Wildberries

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Закрыт14 заявок513 просмотров

Ищу дизайнера для Wildberries.

Ранее я сам делал все креативы, но теперь на проектную занятость ищу себе замену. 90% контента для карточек я собираю в Интернете, редко делаю контент самостоятельно.

Вместе с ответом отправьте, пожалуйста, своё портфолио.

Цена за 1 изображение = 250 - 350. В карточке, в среднем, 5 - 6 изображений

Если можете сделать так же или лучше, чем на прикрепленных изображениях, смело отзывайтесь! Буду рад

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