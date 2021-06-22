Задача – реализовать 2 баннера, включая: Первоначальный концепт с учётом условийДизайнКопирайтингПодготовка итоговых файлов, с учётом технических требованийЦель баннеров – обратить внимание перспективных специалистов на вакансии игровой студии ZAVOD Games. Дизайн ...
Баннер интерактивный HTML5
Необходимо создать интерактивный баннер HTML5 в трех размерах - 240x400, 300x250, 728х90. Исходники PSD и раскадровки (ниже по ссылке) конечного дизайна баннера будут предоставлены. Сроки 1-2 дня.
https://cloud.mail.ru/public/mKtC/jVG9kigPu
Техническое задание:
Задача, чтобы при наведении мышкой на надпись в квадратике, чтобы она стиралась и проявилась другая надпись
Картинка первого экрана (в исходнике она длится с 0-8 секунд) при движении мышкой должна постепенно сменяться (в зависимости от движения мыши) - как будто скретч стирается - на картинку второго экрана (начинается в исходнике с 8 секунды и полностью проявляется на 13 секунде).
Длину ролика ограничим до 11 секунд
Первый экран - 4 секунды
Момент стирания - 5 секунд
Проявившаяся картинка - 2 секунды
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