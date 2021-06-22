Баннер интерактивный HTML5

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок561 просмотр

Необходимо создать интерактивный баннер HTML5 в трех размерах - 240x400, 300x250, 728х90. Исходники PSD и раскадровки (ниже по ссылке) конечного дизайна баннера будут предоставлены. Сроки 1-2 дня.

https://cloud.mail.ru/public/mKtC/jVG9kigPu

Техническое задание:

Задача, чтобы при наведении мышкой на надпись в квадратике, чтобы она стиралась и проявилась другая надпись

Картинка первого экрана (в исходнике она длится с 0-8 секунд) при движении мышкой должна постепенно сменяться (в зависимости от движения мыши) - как будто скретч стирается - на картинку второго экрана (начинается в исходнике с 8 секунды и полностью проявляется на 13 секунде).

Длину ролика ограничим до 11 секунд

Первый экран - 4 секунды

Момент стирания - 5 секунд

Проявившаяся картинка - 2 секунды

HTML
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DevilBoy
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