Создать логотип музыкальной компании

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок349 просмотров

Требуется хороший специалист который сможет нарисовать логотип организации музыкальной тематики,

Файлы требуется сдать по слоям и PNG

4 года назад
guest_16242753230325
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Satory101
Сергей 
52 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Satory101
Сергей 
52 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
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