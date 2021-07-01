Дизайн баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен22 заявки580 просмотров

Дизайн баннера

4 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$20
1 день
невероятно супер пупер дизайн)
Спасибо за интересные задачи! 🚀

Заявки фрилансеров

Игорь
 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 часа назад
62 отзыва
4 года назад
Илья
 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Фарида
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
50 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
33 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Евгения
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Ольга
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
130 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Баннеры
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Владимир
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 минут назад
61 отзыв
4 года назад
#1
Баннеры
Остап
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
28 отзывов
4 года назад
Ростислав
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталия
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
18 дней назад
5 отзывов
4 года назад
Тимур
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
88 отзывов(-1)
4 года назад
Алексей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
4 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Денис
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Баннер интерактивный HTML5

    $40

    Требуется разработать интерактивный баннер HTML5 в размерах 240x400, 300x250, 728x90. Использовать исходники PSD и раскадровки. Эффект стирания надписи с заменой изображения при наведении мыши. Продолжительность ролика до 11 секунд, с изменением экрана по времени.

    HTML
    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннеры для привлечения соискателей

    $300

    Необходимо разработать два баннера для игровой студии ZAVOD Games. Первый баннер (вертикальный) размером 300х500px должен предлагать вакансию Аналитика, включать логотип и кнопку «Join us». Второй баннер (горизонтальный) 754х90px должен вести к списку вакансий с призывом к действию. Обязательные форматы - .jpeg, .psd, вес не более 1мб.

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать логотип музыкальной компании

    $20

    Ищется специалист по графическому дизайну для разработки логотипа музыкальной компании. Необходимые файлы должны быть предоставлены в формате PNG и по слоям. Ожидается креативный подход и качество исполнения.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Карточка товара для Wildberries

    Необходим дизайнер для создания баннеров на Wildberries. Опыт работы с креативами приветствуется. Средняя цена за изображение составляет 250-350 рублей, в карточке обычно 5-6 изображений. Портфолио обязательно. Ожидается качество, соответствующее прикрепленным примерам.

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннер для сайта

    Требуется разработать баннер для главной страницы сайта с темой солнцезащитные очки. Ожидается креативный и привлекательный дизайн, который будет соответствовать тематике продукта.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание баннеров для сайтов

    Требуется разработка 3 баннеров для веб-сайтов, выполненных в едином стилистическом решении, соответствующем дизайну сайта winekeys.ru. Обратите внимание на элементы дизайна и цветовую палитру при создании баннеров.

    Баннеры45 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно оформить посты для инстаграмма и linkedin

    Требуется оформление около 10 постов для Instagram и LinkedIn. Необходимо представить дизайн баннеров и указать стоимость за час работы. Проект ориентирован на фрилансеров с опытом в графическом дизайне и социальных медиа.

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание иллюстрации для сайта

    $100

    Необходимо разработать дизайн иллюстраций для главного баннера и услуг сайта. Требуется доработка имеющихся иллюстраций или создание новых. Приветствуются отрисованные или комбинированные с фото варианты. Темы указаны в фигме, соблюдение цветовой палитры обязательно. Ищем специалиста для создания 100 иллюстраций, на данный момент нужно 7.

    FigmaNode.js
    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать посты для instagram

    Требуется художник для создания 9 постов для Instagram в едином цветовом стиле. Бюджет составляет 500-1000₽. Каждый пост будет согласовываться в группе WhatsApp. Примеры работ обязательны для участия в проекте.

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    4 года назад