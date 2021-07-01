Необходимо разработать два баннера для игровой студии ZAVOD Games. Первый баннер (вертикальный) размером 300х500px должен предлагать вакансию Аналитика, включать логотип и кнопку «Join us». Второй баннер (горизонтальный) 754х90px должен вести к списку вакансий с призывом к действию. Обязательные форматы - .jpeg, .psd, вес не более 1мб.