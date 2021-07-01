Требуется разработать интерактивный баннер HTML5 в размерах 240x400, 300x250, 728x90. Использовать исходники PSD и раскадровки. Эффект стирания надписи с заменой изображения при наведении мыши. Продолжительность ролика до 11 секунд, с изменением экрана по времени.
Дизайн баннера
Дизайн баннера
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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