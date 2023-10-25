Добрый!!

Занимаюсь обработкой фото, ретушь, редактирование, удаление фона, лишних объектов на фото, вырезание объекта, устранение недостатков с картинки (фото). редактирование в разных стилях и на любой вкус заказчика.

Также занимаюсь монтажом видео, его обработкой, резкой, музыкальным сопровождением с эффектами и переходами.