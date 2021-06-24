Ilya_P

Илья Ilya_P

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайн. Логотипы. Баннеры. Листовки. Каталоги

﻿Привет!

Если интересно немного расскажу о себе, если ну его на фиг, переходи к списку услуг)

Увлекся дизайном еще в далёкие времена фотошопа 3.0 ( это очень давно), сканировал семейные фотографии и всячески над ними измывался, то головы местами поменяю, то количество глаз увеличу. Постепенно нарабатывал навыки и изучал другие графические программы.

Потом учился у профи в дизайн студиях, получал первые заказы, потом были типографии и рекламные агентства. После рождения ребенка, решил, что очень хочу видеть, как он растет и ушел в свободное плавание — фриланс.

Что умею

⭐ Сайты

⭐ Дизайн полиграфии

⭐ Баннеры

⭐ Вывески

⭐ Упаковка

⭐ Листовки

⭐ Логотипы и фирстиль

Мой арсенал

⭐ Adobe Photoshop

⭐ Adobe Illustrator

⭐ Adobe inDesign

⭐ Adobe Ae

⭐ Figma

⭐ Cinema 4D

⭐ CorelDraw

Рабочий процесс

  • Знакомимся
  • Обсуждаем проект и ТЗ
  • Определяемся со сроками и стоимостью работ
  • Вносите предоплату от 10-30 % (в зависимости от проекта)
  • Согласуем, вносим коррективы
  • Оплачиваете оставшуюся стоимость и получаете все необходимые файлы

Правки бесплатно!

Работаю на результат! И положительно отношусь к правкам.

Если что-то пошло не так - верну предоплату!

Если не удалось найти общий язык или вам не нравится макет, верну предоплату.

Способы оплаты

Visa 4274 3200 5414 2982

WMZ Z103820951260

Юmoney 4100 1575 8662 42

Контакты

mailto: [email protected]

telegram

С удовольствием поработаю над вашими проектами и отвечу на все вопросы!

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Отзывы заказчиков

Evgeny_nv
Евгений 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
4 года назад
Дизайн документа
Все отлично.
Было очень приятно и интересно работать с Евгением. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
kristina_skatova
Кристина 
30 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Дизайн макета флаера А6
Заказ выполнен в срок, учтены пожелания по стилистике. Очень приятно, что при выполнении заказа Илья по собственной инициативе проанализировал наш сайт и в результате - макет превзошел ожидания. Очень довольна работой, буду обращаться ещё!
Кристина, благодарю за заказ. С вами приятно было работать.
Ответный отзыв
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$20/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга