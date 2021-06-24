Привет!
Если интересно немного расскажу о себе, если ну его на фиг, переходи к списку услуг)
Увлекся дизайном еще в далёкие времена фотошопа 3.0 ( это очень давно), сканировал семейные фотографии и всячески над ними измывался, то головы местами поменяю, то количество глаз увеличу. Постепенно нарабатывал навыки и изучал другие графические программы.
Потом учился у профи в дизайн студиях, получал первые заказы, потом были типографии и рекламные агентства. После рождения ребенка, решил, что очень хочу видеть, как он растет и ушел в свободное плавание — фриланс.
Что умею
⭐ Сайты
⭐ Дизайн полиграфии
⭐ Баннеры
⭐ Вывески
⭐ Упаковка
⭐ Листовки
⭐ Логотипы и фирстиль
Мой арсенал
⭐ Adobe Photoshop
⭐ Adobe Illustrator
⭐ Adobe inDesign
⭐ Adobe Ae
⭐ Figma
⭐ Cinema 4D
⭐ CorelDraw
Рабочий процесс
- Знакомимся
- Обсуждаем проект и ТЗ
- Определяемся со сроками и стоимостью работ
- Вносите предоплату от 10-30 % (в зависимости от проекта)
- Согласуем, вносим коррективы
- Оплачиваете оставшуюся стоимость и получаете все необходимые файлы
Правки бесплатно!
Работаю на результат! И положительно отношусь к правкам.
Если что-то пошло не так - верну предоплату!
Если не удалось найти общий язык или вам не нравится макет, верну предоплату.
Способы оплаты
Visa 4274 3200 5414 2982
WMZ Z103820951260
Юmoney 4100 1575 8662 42
Контакты
mailto: [email protected]
С удовольствием поработаю над вашими проектами и отвечу на все вопросы!
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