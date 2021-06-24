Графический дизайн. Логотипы. Баннеры. Листовки. Каталоги

﻿Привет!

Если интересно немного расскажу о себе, если ну его на фиг, переходи к списку услуг)

Увлекся дизайном еще в далёкие времена фотошопа 3.0 ( это очень давно), сканировал семейные фотографии и всячески над ними измывался, то головы местами поменяю, то количество глаз увеличу. Постепенно нарабатывал навыки и изучал другие графические программы.

Потом учился у профи в дизайн студиях, получал первые заказы, потом были типографии и рекламные агентства. После рождения ребенка, решил, что очень хочу видеть, как он растет и ушел в свободное плавание — фриланс.

Что умею

⭐ Сайты

⭐ Дизайн полиграфии

⭐ Баннеры

⭐ Вывески

⭐ Упаковка

⭐ Листовки

⭐ Логотипы и фирстиль

Мой арсенал

⭐ Adobe Photoshop

⭐ Adobe Illustrator

⭐ Adobe inDesign

⭐ Adobe Ae

⭐ Figma

⭐ Cinema 4D

⭐ CorelDraw

Рабочий процесс

Знакомимся

Обсуждаем проект и ТЗ

Определяемся со сроками и стоимостью работ

Вносите предоплату от 10-30 % (в зависимости от проекта)

Согласуем, вносим коррективы

Оплачиваете оставшуюся стоимость и получаете все необходимые файлы

Правки бесплатно!

Работаю на результат! И положительно отношусь к правкам.

Если что-то пошло не так - верну предоплату!

Если не удалось найти общий язык или вам не нравится макет, верну предоплату.

Способы оплаты

4274 3200 5414 2982

WMZ Z103820951260

Юmoney 4100 1575 8662 42

Контакты

mailto: [email protected]

telegram

С удовольствием поработаю над вашими проектами и отвечу на все вопросы!