Компания многопрофильная, подробнее в лс Нужно разработать дизайн-макет тента от самого дизайна до текстового наполнения.
Дизайн макета флаера А6
Необходим макет двустороннего флаера А6.
Основной цвет - белый, текст - чёрный, для акцентов/графических элементов- жёлтый #ffc11e.
Лицевая сторона:
Основной текст: Миграционные услуги для граждан Казахстана
+ разместить информацию о скидке для предъявителя купона:
"Купон на скидку XXX рублей
на заполнение любого бланка или заявления"
+ нужно разместить что-то вроде тегов, чтобы ЦА могли понять чем мы будем полезны:
"РВП • ВНЖ • ГРАЖДАНСТВО РФ"
Обратная сторона:
Главная задача обратной стороны визуально показать где мы находимся.
+ Список услуг
+ Контакты
Информацию по адресу, контактам и списку услуг отправлю дополнительно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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