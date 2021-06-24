Дизайн макета флаера А6

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок572 просмотра

Необходим макет двустороннего флаера А6.

Основной цвет - белый, текст - чёрный, для акцентов/графических элементов- жёлтый #ffc11e.

Лицевая сторона:

Основной текст: Миграционные услуги для граждан Казахстана

+ разместить информацию о скидке для предъявителя купона:

"Купон на скидку XXX рублей

на заполнение любого бланка или заявления"

+ нужно разместить что-то вроде тегов, чтобы ЦА могли понять чем мы будем полезны:

"РВП • ВНЖ • ГРАЖДАНСТВО РФ"

Обратная сторона:

Главная задача обратной стороны визуально показать где мы находимся.

+ Список услуг

+ Контакты

Информацию по адресу, контактам и списку услуг отправлю дополнительно.

4 года назад
kristina_skatova
Кристина 
30 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ilya_P
Илья 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$7
3 дня
Заказ выполнен в срок, учтены пожелания по стилистике. Очень приятно, что при выполнении заказа Илья по собственной инициативе проанализировал наш сайт и в результате - макет превзошел ожидания. Очень довольна работой, буду обращаться ещё!
Кристина, благодарю за заказ. С вами приятно было работать.

Заявки фрилансеров

Ilya_P
Илья 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
34 отзыва
4 года назад
Алена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 дней назад
113 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Миша
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
24 отзыва
4 года назад
Алексей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции

  • Похожие заказы

  • Картинка-шаблон в Фотошопе для конкурса к Евро-2020

    Нужна картинка для конкурса про Евро-2020 для Фэйсбука (схема с идей для картинки прилагается). Вернее, нужно создать шаблон в Фотошопе, чтобы я каждый день сам мог заменять картинку с призом из правой ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн этикетки!

    Мне нужно сделать красивый и стильный дизайн этикетки для воды. Желательно чтобы в центре был какой-то "талисманчик" из капли воды или еще что-то на вашу фантазию. Название продукта и остальное обговорим позже!

    Дизайн продукции27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн этикетки для капсул

    Добрый день! Нужно сделать этикетку для продукта, БАД, капсулы желающим забеременеть. БАД называется MAMA+BABY. Данный продукт относится к серии продукции капсул, под названием, стиль "Gold Collection". Единственная характерное отличие этого продукта ...

    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн этикетки

    Создать этикетку. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1if8N5KPpr_lDtAdxwtSWmgYPcGnR8NIAwpsQL3GLOBA/edit?usp=sharing Ищу дизайнера из Украины. Посредников не беспокоить. Пожалуйста, укажите в заявке ссылки на ваши подобные работы, стоимость  и сроки.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • 2 Визитки для youtube каналов

    Визитка для печати. Игровой youtube канал. Игры World of Tanks, Free fire, PUBG MOBILE, standoff 2 А с другой стороны визитки для канала с фокусами, пранки, шутками. Веселый дизайн.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад