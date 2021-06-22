Разработать дизайн макет тента на газель

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен4 заявки323 просмотра

Компания многопрофильная, подробнее в лс

Нужно разработать дизайн-макет тента от самого дизайна до текстового наполнения.

4 года назад
guest_1624272649676
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Satory101
Сергей 
52 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$100
1 день
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
34 отзыва
4 года назад
Денис
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Satory101
Сергей 
52 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
4 года назад
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