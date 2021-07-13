Дизайн конвертов С4, С5, С6

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Завершен17 заявок594 просмотра

Необходимо сделать дизайн конвертов С4, С5, С6 в едином стиле.

Элементы фирменного стиля будут предоставлены (лого, шрифты, цвета, фото)

4 года назад
Tigrov
Сергей 
40 лет
8 лет в сервисе
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2 года назад

Выбранный исполнитель

vakeks2
37 лет
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Был
6 месяцев назад
4 года назад
$22
20 дней
Работаем не в первый раз, постоянно что-то заказываем. Результат впечатляет.
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата моментально. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

vakeks2
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