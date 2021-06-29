Дизайн коробки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен5 заявок488 просмотров

Есть китайская упаковка картон +жестяные банки. 4 банки в виде вееров внутри картонной коробки.

Нужно сделать похожий дизайн, но все из картона.

4 треугольные картонные коробки в виде веера. Внутри каждой коробки жестяная банка с прозрачной крышкой. Внутри чай.

На каждой картонной коробке вырез, чтобы видно было кусочек чая.

Есть примерный раскрой коробки и референс.

У коробки наверное нужно поправить вырез, чтобы смотрелось красивее.

4 года назад
Newteaua
Евгений 
48 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$80
5 дней
Escrow
Весьма рекомендую Сергея. Это был мой первый заказ на веблансере. Сергей был терпелив и сделал все, что я просил, хотя мои просьбы отличались от изначального задания.
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!

Заявки фрилансеров

Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
4 года назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
4 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции