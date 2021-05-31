Создать визуально красивую упаковку для товара и с обратной стороны инструкцию По сборке Далее её будут печатать для пакетов с клапаном портфолио приветствуется
Разработка карточки клиента, прайса и сертификата для салона
Для салона красоты нужно разработать карточку клиента, прайс и сертификат. Прикрепляйте примеры работ и стоимость. Спасибо :)
Заявки фрилансеров
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