Разработка карточки клиента, прайса и сертификата для салона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт15 заявок463 просмотра

Для салона красоты нужно разработать карточку клиента, прайс и сертификат. Прикрепляйте примеры работ и стоимость. Спасибо :)

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