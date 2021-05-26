Создать стильную упаковку на товар Коробочки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт10 заявок881 просмотр

Создать визуально красивую упаковку для товара и с обратной стороны инструкцию

По сборке

Далее её будут печатать для пакетов с клапаном

портфолио приветствуется

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