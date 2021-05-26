Дизайн этикетки-вкладыш

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт20 заявок445 просмотров

Нужен дизайн этикетки-вкладыш который будет размещаться в пакете (прозрачный) с товаром

ТЗ

1. Размер этикетки 30x15 см

2. Количество 9 шт. (отличие по сути будут в оттенках этикетки и небольшом тексте)

Цена работы в заявках, подробности в переписки

4 года назад
zhenich888
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