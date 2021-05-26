Дизайнер одежды

Добрый день! Нам нужен креативный человек, который сможет придумать нам красивую футбольную форму и придумает дизайн гоночной экипировки, с "0", нам надо красивая картинка, лекала и чертеж пока не нужен! просто с нашим логотипом придумать дизайн