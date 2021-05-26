Дизайн визитки

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Закрыт32 заявки719 просмотров

Нужно сделать дизайн двусторонней визитки в цвете графит.

С одной стороны логотип, с другой стороны информация:

+7 (123) 456-78-90 Сергей

хххххххххх@gmail.com

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