Добрый день, нужно придумать крутой макет для сувениров курорта Роза Хутор. Носители будут разные но макет должен быть один, что бы получились сувениры из одной линейки
Дизайн визитки
Нужно сделать дизайн двусторонней визитки в цвете графит.
С одной стороны логотип, с другой стороны информация:
+7 (123) 456-78-90 Сергей
хххххххххх@gmail.com
Фейсбук sergey.**********
Инстаграм testingart
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции11 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Имеется лого. Необходимо немного изменить цвет в лого добавить золотой оттенок там где оранжевый и желтый. Упаковать его в этикетку для банки. То есть этикетка должна наклеивается вокруг банки и в продолжение ее должен быть ...Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нам нужен креативный человек, который сможет придумать нам красивую футбольную форму и придумает дизайн гоночной экипировки, с "0", нам надо красивая картинка, лекала и чертеж пока не нужен! просто с нашим логотипом придумать ...Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно изготовить подарочный сертификат для магазина. Подробности при личном общении.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день, нужно придумать крутой макет для сувениров курорта Роза Хутор. Носители будут разные но макет должен быть один, что бы получились сувениры из одной линейкиДизайн продукции4 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработка дизайн-проекта для брендирования автомобилей (Ford Transit + Lada Largus): Техническое задание: 1. формат: cdr, eps, tiff + jpeg (для просмотра) 2. цветовая гамма: синий, красный цвета, текст можно черным. 3. ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать дизайн сертификата о прохождении курса для онлайн школы. Имеется текст, качественные фото, чек-лист в фотошопе готовый. Нужно будет сделать на основе этого, добавив соответствующие элементы, свойственные сертификату. И сохранить в ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад
- $40
Всем привет, я представитель компании Parklon, производим классные безопасные детские коврики в Южной Корее. Сейчас собираемся разработать новый дизайн. тема: Динозаврики! Фактически есть три размера у макета: 1000 х 1700 мм ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт4 года назад
Нам необходимо разработать шубер (этикетку-обечайку) для пельменей и вареников, которая занимала бы примерно 40% вертикального пространства от контейнера размером 20х14х5 см, то есть этикетка должна быть примерно 8 см в ширину и 14 см в ...Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток. Нам необходимо найти решение для упаковки товара и получить консультацию от человека, понимающего в производстве упаковки. Дизайн нам не нужен. Нужно именно решение и "поговорить". Максимальный внешний размер упаковки - 45.2 х ...Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт4 года назад