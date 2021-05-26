Создать визуально красивую упаковку для товара и с обратной стороны инструкцию По сборке Далее её будут печатать для пакетов с клапаном портфолио приветствуется
Замена цен в готовых макетах
Заменить по 1 цене в готовых макетах, всего 60-68 шт)
пример макета
макеты в фотошоп
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Дизайн продукции10 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, нужно придумать крутой макет для сувениров курорта Роза Хутор. Носители будут разные но макет должен быть один, что бы получились сувениры из одной линейкиДизайн продукции11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен дизайн этикетки-вкладыш который будет размещаться в пакете (прозрачный) с товаром ТЗ 1. Размер этикетки 30x15 см 2. Количество 9 шт. (отличие по сути будут в оттенках этикетки и ...Дизайн продукции20 заявокЗакрыт4 года назад
Потрібна яскрава етикетка на сувенірну коробку зі смаколиками (печиво), яка буде вирізнятись поміж інших аналогічних товарів. Етикетка повинна містити зображення, яке асоціюється з Україною. Основний покупець - туристДизайн продукции10 заявокЗакрыт4 года назад
Потрібна яскрава етикетка на сувенірну коробку зі смаколиками (печиво), яка буде вирізнятись поміж інших аналогічних товарів. Етикетка повинна містити зображення, яке асоціюється з Україною. Основний покупець - туристДизайн продукции5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать дизайн двусторонней визитки в цвете графит. С одной стороны логотип, с другой стороны информация: +7 (123) 456-78-90 Сергей хххххххххх@gmail.com Фейсбук sergey.********** Инстаграм testingartДизайн продукции32 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Имеется лого. Необходимо немного изменить цвет в лого добавить золотой оттенок там где оранжевый и желтый. Упаковать его в этикетку для банки. То есть этикетка должна наклеивается вокруг банки и в продолжение ее должен быть ...Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нам нужен креативный человек, который сможет придумать нам красивую футбольную форму и придумает дизайн гоночной экипировки, с "0", нам надо красивая картинка, лекала и чертеж пока не нужен! просто с нашим логотипом придумать ...Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно изготовить подарочный сертификат для магазина. Подробности при личном общении.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день, нужно придумать крутой макет для сувениров курорта Роза Хутор. Носители будут разные но макет должен быть один, что бы получились сувениры из одной линейкиДизайн продукции4 заявкиЗакрыт4 года назад