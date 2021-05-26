Доработка дизайна упаковки и тюбика для зубной пасты

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт4 заявки786 просмотров

Добрый день!

надо доработать дизайн упаковки и тюбика для зубной пасты.

Дизайн фактически почти готов. Единственное надо добавить, несколько иконок и пару словосочетаний на упаковке добавить.

А также перенести имеющейся дизайн тюбика, на другой штанец/эскиз тюбика, так как сейчас тюбик взят у другого производителя. Соотвественно размеры тюбиков не совпадают.

Просьба обращаться,- только адекватным и отзывчивым фрилансерам. Которые всегда готовы по телефону обсуждать заранее работу. Я не писатель, у меня нету много времени делать этого по телефону!

Внимание!

Это тестовый промо-проект. Если понравится работа. Есть ещё очень много работ, соотвественно можно будет сотрудничать.

Файл с ТЗ отправлю по факту выбранного работника.

4 года назад
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