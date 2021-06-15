Дизайн плаката

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Завершен4 заявки629 просмотров

Надо проработать плакат в стиле американского хотрода как еа картинках внизу.но должны быть не машины а спецтехника( краны.вышки) .

4 года назад
guest_151817658597
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3 года назад

Выбранный исполнитель

dum187
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4 года назад
$30
3 дня
Escrow
Заказ выполнен точно и в срок! Никаких проблем не возникло. Спасибо за работу-рекомендую!!
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!

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