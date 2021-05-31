Дизайн методички

В рамках подготовки курса, делаем методичку (раздаточный материал с теорией).

Страниц много, но можно утвердить несколько страниц, общую стилистику и ключевые элементы и далее делать в этом стиле.

Работы такого плана сейчас много, ищем человека на длительное продуктивное сотрудничество.

Возможно потребуется инфографика (поиск/отрисовка за допплату), подбор фотографий с наших сьемок - для того, чтобы сделать методичку более читаемой.

Желательно, чтобы все наши материалы были в похожей стилистике. Ниже примеры того, что уже сделано, это можно использовать в качестве основы. исходники есть:

https://decolteria.ru/wp-content/uploads/Decolteria-Bazovyj-belevoj-garderob.pdf

https://decolteria.ru/wp-content/uploads/prezentaciya_vsekh_uslug.pdf

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/131qz3ayerT_L37Zx1dWYUTWGjC03q4pV

В рамках данной задачи мы будем оформлять 1 раздел методички:

https://docs.google.com/document/d/1uDZgW6Uan3oJuBK74Q4LRecc2IYeVtwK2Ea1gQJMMoo/edit#

там еще будет по 1-2 фотографии на каждую проблему, их мы сами подберем.

Пожалуйста, сориентируйте по стоимости вашей работы.

Спасибо