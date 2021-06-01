Дизайн трёх открыток

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт29 заявок555 просмотров

Нужен дизайн трёх открыток. Тема каждой — тур по городу.

Предлагайте, пожалуйста, свои сроки и стоимость работы.

4 года назад
LiliiaSK
Лилия 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Милана
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Егор
 
33 года
4 года в сервисе
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год назад
4 года назад
Елена
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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Елизавета
 
26 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Виктор
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Диана
 
21 год
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Арсен
 
47 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
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Екатерина
 
22 года
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4 года назад
Анна
 
21 год
4 года в сервисе
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6 месяцев назад
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Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
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год назад
47 отзывов
4 года назад
Мария
 
22 года
4 года в сервисе
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2 года назад
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Антон
 
23 года
4 года в сервисе
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3 года назад
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Дарья
 
24 года
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2 года назад
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Вероника
 
28 лет
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4 года назад
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Анна
 
34 года
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Марина
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Александр
 
39 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Михаил
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
4 года назад
Серова
 
24 года
5 лет в сервисе
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3 года назад
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Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
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7 месяцев назад
144 отзыва
4 года назад
Арина
 
24 года
4 года в сервисе
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3 года назад
4 года назад
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
день назад
116 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн продукции
Анна
 
40 лет
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2 часа назад
447 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн продукции
Роман
 
24 года
4 года в сервисе
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17 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
25 лет
6 лет в сервисе
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2 года назад
38 отзывов
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Ірина
 
27 лет
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год назад
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4 года назад
Евгений
 
37 лет
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Был
19 дней назад
333 отзыва
4 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Денис
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад