Цель: создать интересный купон на скидку

для проведения совместного мероприятия

двух фирм по типу "Рога и копыта"

Формат:

A4 (для типографии)

Лицевая часть:

На фоне статья про самый крутой самолетик, сложенный из бумаги, рубленным шрифтом,

как на чертежах, статья есть.

Поверх статьи - линии сгиба, по типу выкройки

(так, чтобы линии были подписаны и разных цветов, обсудим детали)

Оборотная часть

Необходимо разместить два логотипа, вышеупомянутых компаний,

написать, что это купон, условия

(тут уже ваша фантазия, мне на чувство прекрасного медведь наступил)

и еще хотелка есть, чтобы после сборки самолетика на этой стороне

получился либо внешний вид самолетика с логотипами на крыльях либо хотя бы лого на крыльях

Лого есть, статья есть, в статье есть инструкция из которой надо сделать выкройку

ТЗ полное насколько это возможно написать не видя результат, буду просить переделать

Сделать очень прошу сейчас, прям в режиме онлайн, буду с вами до конца и трепетно обсуждать все детали