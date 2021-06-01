Создать визуально красивую упаковку для товара и с обратной стороны инструкцию По сборке Далее её будут печатать для пакетов с клапаном портфолио приветствуется
Создать интересный купон на скидку
Цель: создать интересный купон на скидку
для проведения совместного мероприятия
двух фирм по типу "Рога и копыта"
Формат:
A4 (для типографии)
Лицевая часть:
На фоне статья про самый крутой самолетик, сложенный из бумаги, рубленным шрифтом,
как на чертежах, статья есть.
Поверх статьи - линии сгиба, по типу выкройки
(так, чтобы линии были подписаны и разных цветов, обсудим детали)
Оборотная часть
Необходимо разместить два логотипа, вышеупомянутых компаний,
написать, что это купон, условия
(тут уже ваша фантазия, мне на чувство прекрасного медведь наступил)
и еще хотелка есть, чтобы после сборки самолетика на этой стороне
получился либо внешний вид самолетика с логотипами на крыльях либо хотя бы лого на крыльях
Лого есть, статья есть, в статье есть инструкция из которой надо сделать выкройку
ТЗ полное насколько это возможно написать не видя результат, буду просить переделать
Сделать очень прошу сейчас, прям в режиме онлайн, буду с вами до конца и трепетно обсуждать все детали
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