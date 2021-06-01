Нужно создать точную копию этикетки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт25 заявок613 просмотров

Бюджет ограничен. Нужно создать 25 этикеток точно такого дизайна как я дам.  

4 года назад
Misyuranatalia
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Заявки фрилансеров

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