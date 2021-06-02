Разработка дизайна купальника.

Здравствуйте. Нужен дизайн на выкройке спортивного купальника. Синий фон, американский флаг во все пузо, всякие украшения ( немного) и на спинке буквы USA. Желательно в векторе. Выкройку ( фигуру в которую должен быть вписан дизайн), картинки основы и более детальное пояснение, при договоренности вышлю. Нужен Художник все это обыграть.

Извините если сумбурно. Первый раз приходится заниматься дизайном.

С уважением Светлана.