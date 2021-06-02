Требуется дизайнер для разработки дизайна коробки для чая

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт12 заявок511 просмотров

Требуется профессиональный дизайнер с убедительным портфолио, для разработки дизайна коробки для чая. Материал коробки - дерево. Фото и размеры сброшу. Исходные файлы должны быть без проблем перенесены на коробку без дополнительной адаптации и подгонки. При удачной работе, будут аналогичные заказы.

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