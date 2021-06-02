Нужен дизайн платиновой карты
Требуется дизайнер для разработки дизайна коробки для чая
Требуется профессиональный дизайнер с убедительным портфолио, для разработки дизайна коробки для чая. Материал коробки - дерево. Фото и размеры сброшу. Исходные файлы должны быть без проблем перенесены на коробку без дополнительной адаптации и подгонки. При удачной работе, будут аналогичные заказы.
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