Дизайн магнитного планера

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт14 заявок591 просмотр

Нужно сделать дизайн магнитного планера в формате А3, корел, тифф или пдф. Также список дел и список покупок формат А5. Пример прилагаю с интернета, но чтобы дизайн был красивым

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