Мне нужно сделать красивый и стильный дизайн этикетки для воды. Желательно чтобы в центре был какой-то "талисманчик" из капли воды или еще что-то на вашу фантазию. Название продукта и остальное обговорим позже!
Отрисовать в Coral Draw 2 макета звездочек
Требуется отрисовать в Coral Draw 2 макета звездочек. Картинки одинаковые, разные размеры.
Макет 1 - https://tinyurl.com/yjeogjgw
Макет 2 - https://tinyurl.com/yg7y7h2q
В макетах, в центре размещён логотип. Его отрисовывать не надо.
Требования к макетам:
- Масштаб в макете — 1:1. Единицы измерения — миллиметр (мм).
- Все объекты (текст, символы) нужно изображать в виде тонких линий (кривых) без применения цветной заливки.
- Замкнутые контуры будущего изделия нужно выполнять в виде замкнутых полилиний.
- При увеличении изображения не должно быть изломов, «ступенек», плохого сопряжения дуг или двойных линий.
На выходе надо получить:
- 2 макета в Coral Draw.
- 2 макета png.
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