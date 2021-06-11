Требуется отрисовать в Coral Draw 2 макета звездочек. Картинки одинаковые, разные размеры.

Макет 1 - https://tinyurl.com/yjeogjgw

Макет 2 - https://tinyurl.com/yg7y7h2q

В макетах, в центре размещён логотип. Его отрисовывать не надо.

Требования к макетам:

- Масштаб в макете — 1:1. Единицы измерения — миллиметр (мм).

- Все объекты (текст, символы) нужно изображать в виде тонких линий (кривых) без применения цветной заливки.

- Замкнутые контуры будущего изделия нужно выполнять в виде замкнутых полилиний.

- При увеличении изображения не должно быть изломов, «ступенек», плохого сопряжения дуг или двойных линий.

На выходе надо получить:

- 2 макета в Coral Draw.

- 2 макета png.