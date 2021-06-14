На основе пожеланий создать дизайн для вейкборда в векторе. Размер 1500*500мм. Желателен кто сталкивался с таким работами.
Дизайн этикетки!
Мне нужно сделать красивый и стильный дизайн этикетки для воды. Желательно чтобы в центре был какой-то "талисманчик" из капли воды или еще что-то на вашу фантазию. Название продукта и остальное обговорим позже!
Заявки фрилансеров
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