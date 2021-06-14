Дизайн этикетки!

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Закрыт27 заявок973 просмотра

Мне нужно сделать красивый и стильный дизайн этикетки для воды. Желательно чтобы в центре был какой-то "талисманчик" из капли воды или еще что-то на вашу фантазию. Название продукта и остальное обговорим позже! 

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