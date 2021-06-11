Необходимо сделать дизайн конвертов С4, С5, С6 в едином стиле. Элементы фирменного стиля будут предоставлены (лого, шрифты, цвета, фото)
2 Визитки для youtube каналов
Визитка для печати.
Игровой youtube канал. Игры World of Tanks, Free fire, PUBG MOBILE, standoff 2
А с другой стороны визитки для канала с фокусами, пранки, шутками. Веселый дизайн.
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