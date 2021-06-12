Дизайн этикетки для капсул

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Закрыт19 заявок574 просмотра

Добрый день!

Нужно сделать этикетку для продукта, БАД, капсулы желающим забеременеть. БАД называется MAMA+BABY. Данный продукт относится к серии продукции капсул, под названием, стиль "Gold Collection".

Единственная характерное отличие этого продукта от других продуктов капсул этой же серии тем, что на этой этикетке не должны использоваться золотые цвета. Это как-будто не много другой дизайн похожий на другой наш стиль, под названием,- "Essence of Life".

Флакон из чёрного стекла. Размеры этикетки: 145×65мм.

ТЗ с содержимым этикетки, отправлю при выборе исполнителя

Детали по дизайну, каким я бы хотел его видеть, обсудим по телефону.

P.S. В текстах, минимальный размер шрифта, не должен быть меньше: 1,2мм., по законодательству!

Просьба обращаться,- только адекватным и отзывчивым фрилансерам. Которые всегда готовы заранее, обсуждать по телефону необходимую работу. Я не писатель, соотвественно у меня нету много времени для писанины. Я экономлю тем самым и ваше время.

Внимание!

Это тестовый промо-проект. Если понравится работа. Есть ещё много других работ, соотвественно можно будет сотрудничать.

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