Нужна картинка для конкурса про Евро-2020 для Фэйсбука (схема с идей для картинки прилагается). Вернее, нужно создать шаблон в Фотошопе, чтобы я каждый день сам мог заменять картинку с призом из правой ...
Макет подарочной открытки с 2х сторон
Добрый день!
Необходимо разработать (а вернее переделать) макет подарочной открытки размером А5, с 2 сторон
открытка будет вкладываться в коробку
с лицевой стороны текст
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С обратной стороны аккуратное поле для поздравления (пожелания), которое занимает 60 %
Образец старой открытки скину
нужно что то креативное, стильное, свежее
В дальнейшем если сработаемся, предложим еще 5 других вариантов открыток
+ возможно последующее сотрудничество
Заявки фрилансеров
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