Картинка-шаблон в Фотошопе для конкурса к Евро-2020

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен2 заявки516 просмотров

Нужна картинка для конкурса про Евро-2020 для Фэйсбука (схема с идей для картинки прилагается).

Вернее, нужно создать шаблон в Фотошопе, чтобы я каждый день сам мог заменять картинку с призом из правой колонки, флаги команд и текст.

Все флажки надо чтобы присутствовали в слоях, чтобы я только активировал нужные и передвигал их куда надо.

Дедлайн: 18 июня, в 17:00

Логотипы, флаги и бэкграунд Евро-2020 подскажу где взять исполнителю.

4 года назад
Zdorova1
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$10
1 день
Хотел поделиться впечатлением о работе с Татьяной. Идеально поняла идею и красиво все оформила, именно так как нужно было. Предыдущий исполнитель например ни идею не понял, ни дизайн нормальный не сделал, только потратив время. В шаблоне легко все менять самостоятельно для последующих нужд - именно то, что было необходимо. К тому же срок поджимали, а она все сделала очень быстро. Доволен на 100%.
Все отлично, всегда на связи, оплата в срок, спасибо! :)

Заявки фрилансеров

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Юлия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад

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