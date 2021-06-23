Картинка-шаблон в Фотошопе для конкурса к Евро-2020

Нужна картинка для конкурса про Евро-2020 для Фэйсбука (схема с идей для картинки прилагается).

Вернее, нужно создать шаблон в Фотошопе, чтобы я каждый день сам мог заменять картинку с призом из правой колонки, флаги команд и текст.

Все флажки надо чтобы присутствовали в слоях, чтобы я только активировал нужные и передвигал их куда надо.

Дедлайн: 18 июня, в 17:00

Логотипы, флаги и бэкграунд Евро-2020 подскажу где взять исполнителю.