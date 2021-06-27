Разработайте тематические баннеры для медицинского сайта. Требуется создать длинный баннер акционных товаров размером 1920x30, баннер со скидкой и маленькие картинки для подкатегорий. Обратите внимание на соответствие тематике и стиль сайта.
Сделать баннеры для озон
всем привет! нужно сделать баннеры 3шт по женской коллекции, для продажи очков на Озон, вот задание:
https://monosnap.com/file/nGg72v5P460DqkjYHyqo3wTpugxviZ
лого не нужно добавлять
вот фото:
https://disk.yandex.ru/d/-09RsR4ssuQtGA
нужно к вечеру
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