Сделать баннеры для озон

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Закрыт19 заявок852 просмотра

всем привет! нужно сделать баннеры 3шт по женской коллекции, для продажи очков на Озон, вот задание:

https://monosnap.com/file/nGg72v5P460DqkjYHyqo3wTpugxviZ

лого не нужно добавлять

вот фото: 

https://disk.yandex.ru/d/-09RsR4ssuQtGA

нужно к вечеру

4 года назад
ostiger
Олег 
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