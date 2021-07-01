Сделать красивый баннер

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Завершен25 заявок586 просмотров

Разработка баннера для размещения на сайте. Работаю только с качественными дизайнерами.

4 года назад
Mudrez
Игорь 
54 года
15 лет в сервисе
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год назад

Выбранный исполнитель

D_Nastya
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$7
1 день
Escrow
Все прям идеально. Учтены и что, немаловажно, поняты с первого раза все мои пожелания. Макет баннера содержит правильные дизайнерские решения по расположению текста и выставлению акцентов. Сделано всё очень быстро. Рекомендую!
Спасибо за доверие! Отличный вкус и грамотно оформленное задание. Желаю успехов в работе. Продолжаем сотрудничество!

Заявки фрилансеров

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