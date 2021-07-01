Требуется разработать дизайн постов для Instagram в фирменном стиле. Необходимо создать привлекательные баннеры с учетом заданных требований. Бюджет проекта составляет 1000 рублей.
Сделать красивый баннер
Разработка баннера для размещения на сайте. Работаю только с качественными дизайнерами.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры25 заявокЗакрыт4 года назад
Разработать 3 баннера для продажи женской коллекции очков на Озон. Использовать предоставленные изображения, логотип добавлять не нужно. Срок выполнения - до вечера.Баннеры19 заявокЗакрыт4 года назад
Разработайте тематические баннеры для медицинского сайта. Требуется создать длинный баннер акционных товаров размером 1920x30, баннер со скидкой и маленькие картинки для подкатегорий. Обратите внимание на соответствие тематике и стиль сайта.Баннеры33 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать баннер с текстом, выполненный в графике. Исполнители должны предоставить портфолио, чтобы продемонстрировать предыдущие работы в области графического дизайна.Баннеры26 заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Необходимо создать анимацию для баннера, чтобы сделать его более привлекательным и динамичным. Ожидается разработка оригинального дизайна, который будет соответствовать заданной тематике.Баннеры3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка около 15 типов баннеров в формате HTML5 с использованием Google Web Designer. Основное внимание уделяется Rich media форматам, включая анимацию и статические элементы. Необходимы шаблоны для последующей адаптации под материалы клиентов. Ожидается постоянное сотрудничество для адаптации баннеров под конкретные запросы.Баннеры5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать баннер с оригинальным дизайном, соответствующим заданным требованиям. Учитывайте цветовую гамму, шрифты и общую концепцию для эффективной визуализации. Ожидается профессиональный подход к графическому оформлению.Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
- $40
Требуется разработать интерактивный баннер HTML5 в размерах 240x400, 300x250, 728x90. Использовать исходники PSD и раскадровки. Эффект стирания надписи с заменой изображения при наведении мыши. Продолжительность ролика до 11 секунд, с изменением экрана по времени.Баннеры7 заявокЗакрыт4 года назад