Дизайн
Меня зовут Кристина, будем знакомы)
Проживаю в городе Санкт-Петербург, для связи со мной можно использовать любой мессенджер, какой вам будет наиболее удобен
Что я могу вам предложить:
- Разработка векторных иллюстраций
- Дизайн плакатов, афиш, брошюр, лифлетов
- Создание логотипов, визиток, знаков
- Верстка фирменного блока
Владею навыками:
- Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effect, Adobe In Design
БУДУ РАДА С ВАМИ СОТРУДНИЧАТЬ )
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Фирменный стиль93 просмотра
- Фирменный стиль82 просмотра
- Дизайн пластинки59 просмотров
- Плакаты79 просмотров
- Плакаты69 просмотров
- Векторные иллюстрации131 просмотр
- Визитка109 просмотров
- Визитка133 просмотра
- Плакаты139 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
На высшем уровне все сделано, человек только начинает свою работу на данном сайте, но большое будущее и выход в ТОП не за горами. Однозначно мои рекомендации.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, очень порядочный и хороший человек. Оплата была своевременная. Находился на связи. Всем рекомендую к сотрудничеству !