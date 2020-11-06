Дизайн

Меня зовут Кристина , будем знакомы)

Проживаю в городе Санкт-Петербург, для связи со мной можно использовать любой мессенджер, какой вам будет наиболее удобен

Что я могу вам предложить :

- Разработка векторных иллюстраций

- Дизайн плакатов, афиш, брошюр, лифлетов

- Создание логотипов, визиток, знаков

- Верстка фирменного блока

Владею навыками:

- Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effect, Adobe In Design

БУДУ РАДА С ВАМИ СОТРУДНИЧАТЬ )