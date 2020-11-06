Kristina_Araie

Кристина Kristina_Araie

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайн

Меня зовут Кристина, будем знакомы)

Проживаю в городе Санкт-Петербург, для связи со мной можно использовать любой мессенджер, какой вам будет наиболее удобен

Что я могу вам предложить:

- Разработка векторных иллюстраций

- Дизайн плакатов, афиш, брошюр, лифлетов

- Создание логотипов, визиток, знаков

- Верстка фирменного блока

Владею навыками:

- Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effect, Adobe In Design

БУДУ РАДА С ВАМИ СОТРУДНИЧАТЬ )

IllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
Artem189
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сделать логотип для сайта
На высшем уровне все сделано, человек только начинает свою работу на данном сайте, но большое будущее и выход в ТОП не за горами. Однозначно мои рекомендации.
Отличный заказчик, очень порядочный и хороший человек. Оплата была своевременная. Находился на связи. Всем рекомендую к сотрудничеству !
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