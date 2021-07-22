QLe56SL-cori8swe

Елена QLe56SL-cori8swe

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
web design/illustration

🔥Работа в Figma, Illustrator, Photoshop, After Effects 🔥

👋Привет!

Я Лена, мне 28 лет, живу в городе Одесса. Работала в рекламной компании веб дизайнером, сейчас работаю на фрилансе. Интересуюсь всеми новыми направлениями в вебе которые позволяют улучшать работу сайтов и рекламы товаров для моих клиентов.

Учусь только в лучших учителей в своем деле. Создаю классный контент, который завлекает внимание клиентов.

Работаю с такими программами

👉Figma

Лендинги

Интернет-магазины

Многостраничные сайты

Редизайн сайта

Адаптивные сайты

👉After Effects

Статичные и адаптивные видео для соц сетей

Адаптивные иллюстрации

Адаптивные баннера

👉Photoshop

Ретушь фото

Баннера

Креативы для соц. сетей

👉Illustrator

Иллюстрации

Логотипы

Иконки

Фирменный стиль

Условия и предложения

🎯Живое общение. Если некогда писать смс

🎯Всегда можем пообщаться в скайпе или по телефону

🎯Работаю по предоплате или через «Безопасную сделку» возвращаю всю предоплату

если моя работа не будет подходить

🎯Предоставляю приятный бонус (если работаем впервые)

🎯Бесплатные правки по ТЗ

👍Оплата

PayPal

Карта ПриватБанк

Предоплата 150 $, или через «Безопасную сделку»

👍Мои контакты

Контактный номер телефона

+380931266750 ( telegram / vibe / WhatsApp )

Почта

[email protected]

Instagram

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Отзывы заказчиков

Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$5
10 баллов
4 года назад
Нужно логотип сделать под разные размеры его
Очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за 1 день до установленного срока Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Спасибо, все ок
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vorg666
32 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
9 баллов
4 года назад
Домалювати квартиру і ліфт на будинку.
Все хорошо. Задание выполнено :)
Легкое сотрудничество) Рекомендую)
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