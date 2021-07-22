🔥Работа в Figma, Illustrator, Photoshop, After Effects 🔥
👋Привет!Я Лена, мне 28 лет, живу в городе Одесса. Работала в рекламной компании веб дизайнером, сейчас работаю на фрилансе. Интересуюсь всеми новыми направлениями в вебе которые позволяют улучшать работу сайтов и рекламы товаров для моих клиентов.
Учусь только в лучших учителей в своем деле. Создаю классный контент, который завлекает внимание клиентов.
Работаю с такими программами
👉Figma
Лендинги
Интернет-магазины
Многостраничные сайты
Редизайн сайта
Адаптивные сайты
👉After Effects
Статичные и адаптивные видео для соц сетей
Адаптивные иллюстрации
Адаптивные баннера
👉Photoshop
Ретушь фото
Баннера
Креативы для соц. сетей
👉Illustrator
Иллюстрации
Логотипы
Иконки
Фирменный стиль
Условия и предложения
🎯Живое общение. Если некогда писать смс
🎯Всегда можем пообщаться в скайпе или по телефону
🎯Работаю по предоплате или через «Безопасную сделку» возвращаю всю предоплату
если моя работа не будет подходить
🎯Предоставляю приятный бонус (если работаем впервые)
🎯Бесплатные правки по ТЗ
👍Оплата
PayPal
Карта ПриватБанк
Предоплата 150 $, или через «Безопасную сделку»
👍Мои контакты
Контактный номер телефона
+380931266750 ( telegram / vibe / WhatsApp )
Почта
web_elena_online
Портфолио
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