web design/illustration

🔥Работа в Figma, Illustrator, Photoshop, After Effects 🔥

👋Привет!

Я Лена, мне 28 лет, живу в городе Одесса. Работала в рекламной компании веб дизайнером, сейчас работаю на фрилансе. Интересуюсь всеми новыми направлениями в вебе которые позволяют улучшать работу сайтов и рекламы товаров для моих клиентов.

Учусь только в лучших учителей в своем деле. Создаю классный контент, который завлекает внимание клиентов.

Работаю с такими программами

👉Figma

Лендинги

Интернет-магазины

Многостраничные сайты

Редизайн сайта

Адаптивные сайты

👉After Effects

Статичные и адаптивные видео для соц сетей

Адаптивные иллюстрации

Адаптивные баннера

👉Photoshop

Ретушь фото

Баннера

Креативы для соц. сетей

👉Illustrator

Иллюстрации

Логотипы

Иконки

Фирменный стиль

Условия и предложения

🎯Живое общение. Если некогда писать смс

🎯Всегда можем пообщаться в скайпе или по телефону

🎯Работаю по предоплате или через «Безопасную сделку» возвращаю всю предоплату

если моя работа не будет подходить

🎯Предоставляю приятный бонус (если работаем впервые)

🎯Бесплатные правки по ТЗ

👍Оплата

PayPal

Карта ПриватБанк

Предоплата 150 $, или через «Безопасную сделку»

👍Мои контакты

Контактный номер телефона

+380931266750 ( telegram / vibe / WhatsApp )

Почта

[email protected]

Instagram

web_elena_online