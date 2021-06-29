Отрисовать обложку для ютуб - канала.

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок680 просмотров

Есть пару идей. Обсудим, как  по мне можем справиться за час.

4 года назад
Penal
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

Formart
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$7
1 день
Escrow
Выше всех ожиданий:) Рекомендую!
Все отлично! всем рекомендую

Заявки фрилансеров

Надежда
 
40 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
158 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
38 лет
15 лет в сервисе
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10 месяцев назад
88 отзывов(-1)
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Денис
 
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4 года назад
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Анна
 
47 лет
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Была
21 день назад
145 отзывов
4 года назад
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Баннеры
Formart
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
Иван
 
37 лет
4 года в сервисе
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3 года назад
3 отзыва(-1)
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