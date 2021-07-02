Необходимо разработать 5 коллажей для размещения на Авито, включая бассейн, пластиковую канистру, логотип, текстовое название и иконки преимуществ. Размер изображений 1024x768, горизонтальная ориентация. Важно учесть расположение водяного знака. Укажите сроки и стоимость работы.
Сделать баннер для сайта.
Сделать баннер для сайта, подробности в телеграмме.
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