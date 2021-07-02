Сделать 5 баннеров (коллажей)

  1. Биржа фриланса
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Завершен9 заявок420 просмотров

Нужно сделать 5 коллажей для размещения на авито. Составные части:

1. бассейн в частном дома

2. пластиковая канистра

3. логотип организации

4. текстовое название

5. иконки преимуществ

Размер изображения: 1024*768, горизонтальная (альбомная) ориентация.

Нужно учесть что авито добавит справа внизу водяной знак, чтобы он не перекрыл важные части контента.

Пример во вложении (нужно сделать чуть лучше).

Пожалуйста, сразу указывайте сроки и стоимость работы. Оплата будет через яндекс.деньги или переводом на сбер.

4 года назад
FladeX
Максим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад
$27
1 день
Escrow
Заказывал у Анастасии 5 баннеров для авито. Результат точно по ТЗ, я даже принял с первого раза без правок. Работа сдана в срок, качество на высоком уровне. Спасибо!
Всё отлично, быстрая оплата, рекомендую!

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