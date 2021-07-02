Нужно сделать 5 коллажей для размещения на авито. Составные части:

1. бассейн в частном дома

2. пластиковая канистра

3. логотип организации

4. текстовое название

5. иконки преимуществ

Размер изображения: 1024*768, горизонтальная (альбомная) ориентация.

Нужно учесть что авито добавит справа внизу водяной знак, чтобы он не перекрыл важные части контента.

Пример во вложении (нужно сделать чуть лучше).

Пожалуйста, сразу указывайте сроки и стоимость работы. Оплата будет через яндекс.деньги или переводом на сбер.