Баннер на первый экран

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Завершен12 заявок547 просмотров

Создать баннер для первого экрана сайта. Тематика - 3D моделирование

4 года назад
guest_1625290835815
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

olgawebdesign
Ольга 
50 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Отличная работа! Креативный подход, качественное исполнение, всегда на связи. Будем продолжать сотрудничество. Всем рекомендую!
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству!)

Заявки фрилансеров

Владислав
 
22 года
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3 года назад
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4 года назад
olgawebdesign
Ольга 
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