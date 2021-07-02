Необходимо нарисовать 2 баннера размером 1690х900 в формате jpg. Первый баннер должен изображать 2-4 акустические системы, второй — место для новости с текстом и графическими элементами. Фон белый, графика в стиле скетча. Наличие черно-белой графики в портфолио обязательно.
Шапка для группы Вконтакте
Необходимо сделать шапку. Подобрать шрифты, иконки и т.п.
На шапке должно присутствовать:
1) Company Name
2) Комиссия 6%
3) url сайта
4) триггер кнопка (подписывайся и т.п.)
Все это должно органично вписываться в шапку. Тематика - финансы. Без строгого акцента. Не нужно пихать фоны из форекса и т.п. Предпочитаю радиальный градиент. Работу принимаю только в PSD. Если есть примеры - кидайте. Возможно ваша работа будет стоить дороже 7$.
Проверка
3 4 . 5 + 7 = ?
Без чувства стиля и вкуса - не беспокоить.
Заявки фрилансеров
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