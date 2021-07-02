Шапка для группы Вконтакте

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт16 заявок600 просмотров

Необходимо сделать шапку. Подобрать шрифты, иконки и т.п.

На шапке должно присутствовать:

1) Company Name

2) Комиссия 6%

3) url сайта

4) триггер кнопка (подписывайся и т.п.)

Все это должно органично вписываться в шапку. Тематика - финансы. Без строгого акцента. Не нужно пихать фоны из форекса и т.п. Предпочитаю радиальный градиент. Работу принимаю только в PSD. Если есть примеры - кидайте. Возможно ваша работа будет стоить дороже 7$.

Проверка

3 4 . 5 + 7 = ?

Без чувства стиля и вкуса - не беспокоить.

4 года назад
shareware221
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