Требуется редизайн 5 страниц сайта с акцентом на премиум-услуги. Имеются прототипы и существующий сайт. Работа будет осуществляться в Figma. Сначала разрабатываем главную страницу. Ищем опытного дизайнера с хорошим портфолио и готового к быстрому выполнению задач. Сроки ограничены.
Небольшой лендинг
Сделать лендинг на пару блоков о мастерской автомобилей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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