Необходимо разработать дизайн сайта для базы отдыха в Figma. Сайт должен включать несколько страниц: главная, о нас, номера, карточка номера, фотогалерея и другие услуги. Бюджет ограничен, ожидаются предложения по ценам.
Дизайн сайта
Добрый день! Ищу дизайнера для разработки дизайна 5-7 страничного сайта по продаже спортивного питания в Европе.
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